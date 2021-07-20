فيديو | روسيا تختبر فخر صناعتها العسكرية منظومة إس ـ 500 الصاروخية بنجاح

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، أنها نفذت تجارب إطلاق قتالية لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخية من طراز إس ـ 500 الحديثة، بنجاح، في ميدان الرمي "كابوستين يار".

وتقول موسكو إنها قادرة على استهداف وإسقاط أهداف بالستية تفوق سرعتها سرعة الصوت بفضل خصائص المنظومة التكتيكية والفنية.

وقد أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسي كريفوروتشكو في ديسمبر/كانون الأول 2020 عن بدء الاختبارات وأكد أن منظومة صواريخ أرض جو من طراز إس ـ 500 ستدخل إلى الخدمة في القوات المسلحة الروسية في عام 2021.

وتنتمي منظومة صواريخ الدفاع الجوي إس ـ 500 إلى الجيل الجديد من منظومات صواريخ الدفاع الجوي (أرض ـ جو). وتتميز بقدرتها على اعتراض الصواريخ البالستية على ارتفاعات عالية جداً والدفاع المضاد للصواريخ.

وتستطيع هذه المنظومة من تدمير الأهداف الأيروديناميكية، بما في ذلك الطائرات، والمروحيات، والصواريخ المجنحة، وغيرها. بالإضافة إلى تدمير الرؤوس المدمرة للأسلحة فرط الصوتية.