البنتاغون: يبدو أن حركة طالبان لديها "أفضلية استراتيجية" في أفغانستان

قال قائد الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي إن حركة طالبان تبدو كأنها تتمع بأفضلية استراتيجية حالياً في أفغانستان، ولكنه أضاف أن نصراً كاملاً للحركة لا يزال بعيداً جداً من أن يُؤمَّن.

وخلال مؤتمر صحافي أضاف ميلي أن طالبان تسيطر الآن على نحو نصف أفغانستان ولكنها لا تحكم أي مدينة كبيرة في أفغانستان، مؤكداً أن الجيش الأفغاني ينتشر بكثافة في المدن من أجل حماية الناس.

وأشار ميلي أخيراً أن النصر "انتصاراً عسكرياً تلقائياً" للحركة ليست نتيجة مفروضة.

ويقول متابعون إن طالبان تسيطر على نحو نصف مناطق أفغانستان والعديد من المعابر الحدودية، وقد فرضت حصاراً على عواصم ولايات عدة. وكانت الحركة قد بدأت بالتحرك العسكري بقوة منذ الإعلان عن الانسحاب الأميركي.

ودعت أكثر من 12 بعثة دبلوماسية في أفغانستان الإثنين إلى "إنهاء عاجل" لهجوم طالبان العسكري، قائلة إنّه يتعارض مع المزاعم بأنّهم يريدون تسوية تفاوضية لإنهاء الحرب.

كذلك استولت الحركة الإسلامية على معابر حدودية مهمة مع باكستان وطاجيكستان وتركمانستان وإيران.