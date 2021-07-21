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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد | نهاية مرعبة لعملية مطاردة 5 مراهقين قامت بها الشرطة الأمريكية

بقلم:  يورونيوز مع أ ب
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الطريق السريع 520 بالقرب من مخرج 148، في ريدموند، واشنطن.
الطريق السريع 520 بالقرب من مخرج 148، في ريدموند، واشنطن.   -   حقوق النشر  EBU
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يوثق مقطع فيديو مطاردة الشرطة لسيارة رباعية الدفع تتقدم بسرعة كبيرة على الطريق السريع لولاية فلوريدا، ولحظة فقدان السائق الفار السيطرة عليها، وانقلابها عند مخرج طريق بيمبروك.

ونشرت دورية الطريق السريع الفيديو في 20 يوليو/ حزيران ولكن الحادثة وقعت في 19 مايو/أيار.

ووفقاً لضباط الشرطة، كانت السيارة تقل خمسة مراهقين حاولوا في وقت سابق سرقة سيارة دفع رباعي من منزل في فورت لودرديل.

وتعرض المراهقون الخمسة لإصابات متوسطة، فيما سيواجه المراهقون عدة قضايا، بحسب وسائل إعلامية محلية.