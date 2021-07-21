شاهد: كيف أنقذ رجال الإطفاء جروا محاصرا بين جدارين في الولايات المتحدة؟

تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ جرو كان قد علق بين جدران بناية منذ 5 أيام في ولاية أوهايو الأمريكية.

ونجح رجال الإطفاء في إخراج الجرو باستخدام منشار ومطرقة ثقيلة.

اكتشف رجال الإطفاء أن الجرو "جيرتي" قد سقط في شق وكان محاصرا بين الجدران بعد أن هرب من منزله يوم الثلاثاء وقام أصحابه بوضع ملصقات للبحث عنه في جميع أنحاء الحي.

أظهر مقطع فيديو نُشر على موقع فيسبوك رجال الإطفاء أثناء استخدامهم الأدوات لإنشاء فتحة في الحائط لسحب جيرتي إلى بر الأمان بعد حوالي 10 دقائق من المحاولات.

وقد اتصل صاحب المنزل بخدمة الإطفاء يوم الأحد بعد سماعه نباح الكلب المتواصل.