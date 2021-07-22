ثالث أيام عيد الأضحى.. انفجار وسط مدينة غزة يسفر عن مقتل فلسطيني وجرح العشرات

قتل فلسطيني وجرح عشرة آخرون، الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى في انفجار وقع في "سوق الزاوية "وسط مدينة غزة ولم تتضح أسبابه بعد، بحسب بيان لوزارة الداخلية في غزة.

أسباب الانفجار غير معروفة

ولم تعرف أسباب الانفجار الذي وقع في بناية مكونة من عدة طوابق، بحسب إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والذي أشار إلى ان "فرقة هندسة المتفجرات في الشرطة بدأت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادثة".

وأدى الانفجار إلى انهيار أجزاء كبيرة من المنزل وإلحاق أضرار واسعة بعشرات المباني والمحال التجارية المجاورة، بحسب شهود عيان ومصوري وكالة فرانس برس.

وقال محمد الطبطيبي، أحد الشهود، لوكالة فرانس برس: "استيقظت على صوت الانفجار، خرجت إلى الشارع وجدت الناس يركضون، الدخان كان يملأ المكان والمحلات مدمرة، الانفجارات تتكرر في غزة حتى في العيد".

وتواصل فرق هندسة المتفجرات بالشرطة التحقيق في أسباب الانفجار، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني والشرطة من السيطرة على الحريق الناتج.

كانت مدينة غزة تكافح بالفعل مع الأضرار الجسيمة التي لحقت بها من الحرب التي استمرت 11 يومًا في مايو/أيار بين إسرائيل وحركة حماس. وقُتل ما لا يقل عن 254 شخصًا في غزة، بينهم 67 طفلاً و39 امرأة، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وقتل في اسرائيل 12 مدنيا بينهم طفلان وجندي واحد.

وصرح البنك الدولي في وقت سابق هذا الشهر إن إعادة إعمار غزة ستكلف حوالي 485 مليون دولار ا.