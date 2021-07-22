السعودية تنفي استخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس أو غيره لتعقب الاتصالات

ذكر التلفزيون السعودي أن مصدرا مسؤولا بالمملكة نفى يوم الأربعاء مزاعم في وسائل إعلام بأن السعودية استخدمت برمجيات لمتابعة الاتصالات.

وأضاف المسؤول أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وأكد أن سياسة المملكة لا تقر مثل هذه الممارسات.

كان تحقيق استقصائي عالمي نشرته يوم الأحد 17 مؤسسة إعلامية قد قال إن برنامج بيغاسوس استُخدم في محاولات، نجح بعضها، في اختراق هواتف ذكية لصحفيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان من بينها السعودية.

وقالت إحدى هذه المؤسسات، وهي صحيفة واشنطن بوست، إن برنامج بيغاسوس استخدم لاستهداف هواتف امرأتين كانتا قريبتين من الصحفي جمال خاشقجي الذي كان يكتب بالصحيفة، والذي قتل في القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا في 2018، وذلك قبل وبعد مقتله.

وأصدرت (إن.إس.أو) بيانا يوم الأحد رفضت فيه ما جاء في تقرير المؤسسات الإعلامية قائلة "إنه حافل بالافتراضات الخاطئة والنظريات غير المؤكدة". وأضافت أن البرنامج مخصص لاستخدام أجهزة المخابرات الرسمية وجهات إنفاذ القانون لمكافحة الإرهاب والجريمة.