مسدس استخدم في تصفية "بيلي ذا كيد" أشهر مجرمي الغرب الأمريكي في مزاد الشهر المقبل

يُطرح المسدس الذي استُخدم في قتل بيلي ذا كيد، أحد أشهر الخارجين عن القانون في الغرب الأمريكي في القرن التاسع عشر، للبيع في أحد المزادات الشهر المقبل. وكان بيلي ذا كيد قد لقي حتفه رميا بالرصاص على يد قائد الشرطة بات غاريت عام 1881 بعد مطاردة استمرت لأشهر.

وقالت دار بونهامز للمزادات إنه من المتوقع أن يجلب مسدس بات غاريت ما بين مليوني دولار وثلاثة ملايين دولار، واصفة إياه بـ "الكنز الأكثر شهرة في التاريخ القديم للغرب الأمريكي".

ويُطرح المسدس للبيع ضمن مجموعة تشمل أسلحة نارية تعود للغرب الأمريكي ومقتنيات أخرى قام زوجان من تكساس هما جيم وتيريزا إيرل بجمعها على مدى نحو 50 عاما. وتوفي جيم إيرل في عام 2019 وقررت عائلته بيع المجموعة.

وكان بيلي ذا كيد مطلوبا في أريزونا ونيو مكسيكو بعد أن قتل ثمانية رجال. وتعقبه غاريت إلى مزرعة في فورت سومنر في نيو مكسيكو وأطلق عليه النار فأرداه قتيلا في الـ 14 يوليو-تموز 1881.