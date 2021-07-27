المفوضية الأوروبية تعلن تحقيق هدف حصول 70% من البالغين على جرعة على الأقل من اللقاح ضد كورونا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا الثلاثاء أن سبعين في المائة من الأشخاص البالغين في الاتحاد الأوروبي تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كوفيد-19.

وقالت فون دير لاين في بيان "التزم الاتحاد الأوروبي بوعوده وقدمها. كان هدفنا حماية 70 في المائة من البالغين في الاتحاد الأوروبي عبر تقديم جرعة واحدة على الأقل في يوليو-تموز، واليوم حققنا هذا الهدف". وأضافت أن نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، والذين تم تلقيحهم بالكامل في الاتحاد تبلغ الآن 57 في المائة".

وتابعت فون دير لاين: "تضع هذه الأرقام أوروبا في الريادة عبر العالم، لقد كانت عملية اللحاق بالركب ناجحة للغاية، ولكننا بحاجة إلى مواصلة الجهود"، محذرة من أن "متغير دلتا خطير للغاية".

واستنادا على بيانات الاتحاد الأوروبي، أكدت وسائل إعلامية أن أكثر من مائتي مليون شخص في الاتحاد الأوروبي تلقوا التطعيم بالكامل ضد كوفيد-19 أي أكثر من نصف السكان الراشدين. والاتحاد الأوروبي من بين مناطق العالم التي سجّلت أعلى معدّلات تلقيح حيث تشير الأرقام إلى أن دول الاتحاد الأوروبي أعطت أكثر من 440 مليون جرعة من اللقاحات، أي 98.4 جرعة لكل مائة نسمة.