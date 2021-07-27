شاهد: العراقيون يتلقّون اللقاح ضد "كورونا" في ظل موجة جديدة للوباء

توجّه عدد كبير من العراقيين إلى المراكز الصحية في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما تشهد البلاد موجة جديدة للوباء.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الاثنين عن تسجيل 12180 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" ووفاة 60 شخصاً جراء الإصابة، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها في العراق منذ بدء انتشار الوباء.

وتفيد الإحصاءات الرسمية أن العدد الإجمالي للإصابات بـ"كوفيد-19" في العراق بلغت منذ بدء الجائحة 1564828 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 18347 حالة.

وحذرت وزارة الصحة يوم أمس الاثنين من تدهور الوضع الوبائي جراء "عدم عدم الالتزام بالتدابير الوقائية والمشاركة في التجمعات وعدم وضع الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي"، علماً بأنه من بين 40 مليون عراقي، تلقى مليون و391 ألفاً و523 شخصاً اللقاح المضاد لـ"كوفيد"، أي ما يعادل نحو 3 بالمائة من السكان، وتعدّ هذه نسبة ضئيلة جداً مقارنة بنسب التطعيم المسجلة في غالبية بلدان العالم.

وقال المتحدّث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح للصحفيين: "إن غالبية الإصابات هي للأشخاص غير الملقحين وحتماً غير الملتزمين بتدابير الوقاية وخصوصاً في المناطق الشعبية"، معرباً عن مخاوفه من أن يشكّل ذلك ضغطاً هائلاً على المؤسسات والمراكز الصحية في مختلف أرجاء البلاد.