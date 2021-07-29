فيديو: بلينكن يستمع لشعر عن بوش الأب خلال جولته بالبرلمان الكويتي

بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس زيارته إلى الكويت بلقاء مع عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين قبل اصطحابه في جولة بمقر البرلمان حيث استمع إلى عرض لقصيدة مدح للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب ضمن فعاليات أخرى.

وتوجه بلينكن بعد ذلك إلى قصر السيف للقاء أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وكان جورج بوش الأب صاحب قرار التدخل العسكري الأمريكي لتحرير الكويت إبان غزو البلاد من قبل القوات العراقية عام 1990.

وقالت الخارجية الأمريكية إن زيارة بلينكن ستتضمن نقاشات حول التعاون العسكري الأمريكي – الكويتي والأمن الإقليمي والاستثمار بين البلدين.

وصل بلينكن إلى مدينة الكويت في وقت متأخر من يوم الأربعاء قادما من الهند، حيث سعى إلى تعزيز التعاون في أفغانستان وتكوين جبهة إقليمية ضد التواجد الصيني القوي في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وتستكمل القوات الأمريكية انسحابها الكامل من أفغانستان بعد حملة عسكرية استمرت 20 عاما وهو ما يُنبئ بسيطرة أكبر لحركة طالبان المتشددة في ظل الفجوة التي سيخلفها الانسحاب الأمريكي.