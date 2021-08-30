فيديو | الكويت تريد تحويل أكبر مكبّ للإطارات التالفة إلى مدينة سكنية

أعلنت الكويت، الأحد، عن خطتها تحويل أكبر مكب للإطارات التالفة إلى مدينة سكنية جديدة.

وتبلغ مساحة مكب النفايات كيلومترين مربعين وتقع في منطقة الأرحية على بعد 5 كيلومترات جنوب مدينة الجهراء، شمال غرب الكويت. ووفقا لوكالة فرانس بريس ضم المكب أكثر من 40 مليون إطار مطاطي تالف.

مخاطر بيئية كبيرة

وصرح محمد الفارس، وزير النفط الكويتي لفرانس برس قائلاً "انتقلنا من مرحلة صعبة اتسمت بمخاطر بيئية كبيرة" وأضاف "اليوم المنطقة نظيفة وتمت إزالة جميع الإطارات لبدء مشروع مدينة سعد العبد الله".

وفي الأشهر الماضية، قامت شاحنات محملة بالإطارات بأكثر من 44 ألف رحلة من مكب النفايات إلى منطقة السالمي، حيث "سيتم تخزينها مؤقتاً" بحسب تصريحات وزير النفط.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة، الشيخ عبد الله الصباح بأن الكويت تسعى لإعادة تدوير الإطارات التالفة دون الحاجة إلى مكب نفايات جديد. وقال لفرانس برس "يوجد اليوم مصنع بالفعل يعيد استخدام الإطارات ونأمل بالعثور على مصنع آخر للمساهمة في إنهاء مشكلة الإطارات".

وأفادت آلاء حسن، رئيسة شركة إبسكو لوكالة فرانس برس إن شركتها تستخرج المواد الخام من الإطارات، بما في ذلك العناصر المستخدمة في تعبيد الطرق والأرصفة.