شاهد: تنقية الهواء باستخدام الطحالب في واحدة من أكثر المدن الأوروبية تلوثا

افتُتح ملعب أطفال خاص من نوعه للمساعدة على الهروب من معدلات التلوث المرتفعة في العاصمة البولندية وارسو.

الملعب المحاط ببناء دائري يسمى "فقاعة الهواء" وهو يوفر الأوكسجين النظيف عبر عشرات من الأسطوانات الزجاجية التي تحتوي على طحالب تنقي الهواء من ملوثاته.

وتستهلك تلك الطحالب الجزيئات الملوثة وثاني أكسيد الكربون قبل إعادة إطلاقها الأكسجين النظيف مرة أخرى من الجزء العلوي للمبنى عبر فاعلات حيوية.

وقال ماركو بوليتو، المؤسس المشارك لشركة التصميم الحضري ecoLogicStudio المسؤولة عن المشروع، في بيان إن "هناك قيمة غير مستغلة في جلب الذكاء الحيوي للأنظمة الطبيعية إلى المدن".

وأضاف البيان أن الشركة تسعى إلى "تحويل المباني إلى آلات حية تنتج الطاقة وتخزن ثاني أكسيد الكربون وتنظف الهواء".

وتعتبر وارسو واحدة من أكثر المدن الأوروبية تلوثاً ويرجع ذلك إلى الاستخدام الكبير للفحم كمصدر لتوليد الطاقة. وتقول وكالة البيئة الأوروبية إن إحراق الفحم في بولندا مسؤول عن حوالي 50 ألف وفاة سنويا.

وسيستمر فتح فقاعة الهواء في موقعها الحالي حتى نوفمبر - تشرين الثاني القادم مع احتمال تمديد وجودها بشكل دائم وبناء فقاعات مشابهة في مدن بولندية أخرى.