قراصنة "رانسومواري" يستهدفون موقعا إلكترونيا إيطاليا لحجز مواعيد التطعيم ضد كوفيد-19

قالت السلطات الإيطالية الإثنين إن قراصنة استهدفوا موقعًا رسميًا لحجز مواعيد أخذ القاحات ضد مرض كوفيد-19. وأكدت بلدية روما عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الموقع الإلكتروني لاتسيوالتابع لمنطقة روما، لم يكن متاحًا لعدة ساعات يوم الأحد.

ومنع الهجوم السيبراني "القوي" المواطنين من حجز مواعيد لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بالإضافة إلى خدمات أخرى.

وبحسب ذات المصادر، فقد تعرض الموقع لهجوم من طرف قراصنة "رانسومواري". وقالت المنطقة على صفحتها في فيسبوك "كل عمليات الدفاع والتحقق جارية لتجنب احتمال انقطاع الخدمات، وأن العمليات المتعلقة بالتطعيمات قد تتباطأ. نعتذر عن الإزعاج الخارج عن إرادتنا".

وفتح المدعون العامون في إيطاليا تحقيقا، لكن السلطات قالت إن برنامج التطعيم في لاتسيو "سيستمر كالمعتاد". وأضافت المنطقة في بيان لاحق "لم يكن هناك انقطاع ولن يكون هناك في الأيام المقبلة، لن نتوقف في مواجهة هذا الهجوم".

من جهته أفاد رئيس المنطقة نيكولا زينغاريتي، أن نسبة تطعيم سكان لاتسيو البالغين بلغ يوم الأحد 70 بالمئة، على الرغم من الهجوم الإلكتروني. وأضاف زينغاريتي على فيسبوك "شكرًا لمواطني لاتسيو على التعاون الذي أبدوه منذ بداية الوباء". وتابع "بكل فخر وتصميم، لن نتوقف".

في منتصف يونيو- حزيران، قررت الحكومة الإيطالية إنشاء وكالة حكومية متخصصة في الأمن السيبراني لمحاربة العدد المتزايد من الهجمات الإلكترونية. كما أعلنت إيطاليا مؤخرًا أن إثبات التطعيم أو المناعة من كوفيد-19 سيصبح إلزاميًا للتردد على المطاعم والمراكز الثقافية، ما أثار سلسلة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.