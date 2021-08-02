وزارة الخارجية الأمريكية تقرر استقبال آلاف اللاجئين الأفغان

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين أنها ستستقبل آلاف اللاجئين الأفغان الإضافيين على خلفية تصاعد العنف مع طي واشنطن صفحة تدخلها العسكري في أفغانستان الذي استمر 20 عاما.

وصدر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين: "في ضوء ارتفاع مستويات العنف الذي تمارسه طالبان، تعمل الحكومة الأميركية على توفير فرصة لأفغانيين معيّنين، بمن فيهم أولئك الذين عملوا مع الولايات المتحدة، لإعادة توطينهم كلاجئين في الولايات المتحدة".

يأتي إطلاق البرنامج مع احتدام القتال في أفغانستان قبل استكمال انسحاب القوات الأمريكية المقرر بنهاية أغسطس/ آب وسيطرة حركة طالبان على عواصم أقاليم رئيسية.