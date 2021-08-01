أفغانستان: طالبان تقصف مطار قندهار بالصواريخ والسلطات تعلّق الرحلات

أكد متحدث باسم طالبان أن مقاتلي الحركة ضربوا مطار قندهار في أفغانستان بثلاثة صواريخ على الأقل خلال الليل مضيفا أن الهدف هو إحباط ضربات جوية تشنها قوات الحكومة الأفغانية.

وقال ذبيح الله مجاهد لرويترز "استهدفنا مطار قندهار لأن العدو يستخدمه مركزا لشن ضربات جوية علينا".

ويأتي القصف الصاروخي لطالبان على مطار قندهار في وقت تدور معارك بين عناصر طالبان والقوات الأفغانية منذ أسابيع عدة في محيط المدينة الواقعة في جنوب البلاد.

ومن جهته، قال رئيس مطار قندهار مسعود باشتون "أطلقت ثلاثة صواريخ الليلة الماضية على المطار أصاب اثنان منها المدرج (...) ونتيجة لذلك ألغيت كل الرحلات من المطار وإليه"، وهو ما أكده مسؤول في الطيران المدني في كابول.

وتشن حركة طالبان منذ ثلاثة أشهر هجوما واسعا في أنحاء أفغانستان، تزامن مع بدء انسحاب القوات الأجنبية بصورة نهائية من هذا البلد والذي بات على وشك الاكتمال.

وسيطر عناصر الحركة على مساحات شاسعة من المناطق الريفية وباتوا في الأيام الأخيرة يهددون عواصم عدد من الولايات إذ اقتربوا من قندهار كما من هرات، كبرى مدن غرب أفغانستان وثالث أكبر مدينة عدديا في هذا البلد (600 ألف نسمة)، ولشكر قاه عاصمة ولاية هلمند (جنوب).

وإذا سقطت قندهار التي جعلت طالبان منها مركز نظامها حين حكمت أفغانستان بين 1996 و2001، فسيشكل ذلك كارثة للسلطات الأفغانية.

ولم تبد القوات الأفغانية أي مقاومة شديدة أمام تقدم طالبان، ولم تعد تسيطر سوى على المحاور الكبرى الرئيسية وعواصم الولايات.