الولايات المتحدة الأمريكية ستطلق برنامجا جديدا للاجئين الأفغان

قال مسؤول بالإدارة الأمريكية ومصدران مطلعان لوكالة رويترز، يوم الأحد إن الإدارة ستطلق برنامجا جديدا لإعادة توطين بعض الأفغان بصفة لاجئين في الولايات المتحدة.

وذكرت المصادر الثلاثة التي طلبت عدم نشر أسمائها أن من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية إطلاق البرنامج في وقت لاحق يوم الاثنين.

ولم ترد وزارة الخارجية بعد على طلب للتعقيب.

يأتي إطلاق البرنامج مع احتدام القتال في أفغانستان قبل استكمال انسحاب القوات الأمريكية المقرر بنهاية أغسطس/ آب وسيطرة حركة طالبان على عواصم أقاليم رئيسية.