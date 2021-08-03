إصابة 3 أشخاص بسهام بندقية نفخ في ألمانيا والشرطة تبحث عن المشتبه به

أعلنت الشرطة الألمانية عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة بعد استهدافهم ببندقية نفخ سهام في كولونيا صباح الإثنين، ووقع الهجوم بالقرب من ميدان بارباروسابلاتس بوسط المدينة الغربية.

ووفق بيان الشرطة فقد أصيب عامل بناء وموظف في هيئة النقل العام وأحد المارة بكولونيا بسهام قالت قوات الشرطة إنها كانت بطول عدة سنتيمترات لكن لم يصب أي من الضحايا بإصابات بالغة.

وأضاف البيان أن "السهام كانت محلية الصنع وربما أطلقت من بندقية النفخ".

كما فتحت السلطات تحقيقا في الحادثة فيما تتواصل عمليات البحث عن المشتبه به وتقوم العديد من فرق الشرطة بدوريات في منطقة نيوستادت سود منذ يوم الاثنين.