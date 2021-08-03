خامنئي ينصّب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا لإيران

أعلن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الثلاثاء، تنصيب المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا للجمهورية في إيران بعد فوزه بانتخابات حزيران/يونيو، في مراسم بثها التلفزيون الرسمي بشكل مباشر.

وتلا مدير مكتب المرشد نص مرسوم "حكم رئاسة الجمهورية"، وجاء فيه "بناء على خيار الشعب، أنصّب الرجل الحكيم (...) السيد إبراهيم رئيسي رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأكد الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي أنه سيعمل على رفع العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده، لكنه شدد على أن تحسين الظروف الاقتصادية للجمهورية الإسلامية لن يكون رهن "إرادة الأجانب".

وقال رئيسي "نحن نسعى بالطبع الى رفع الحظر (العقوبات) الجائر، لكننا لن نربط ظروف حياة الأمة بإرادة الأجانب"، وذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم تنصيبه رئيسا من قبل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو.