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فرنسا

شاهد: ولادة نادرة لسمك القرش ذو الطرف الأسود في باريس أكواريوم

بقلم:  يورونيوز
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شاهد: ولادة نادرة لسمك القرش ذو الطرف الأسود في باريس أكواريوم
حقوق النشر  AFP
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سجل حوض باريس أكواريوم الأسبوع الماضي ولادة نادرة لسمكة قرش ذات رأس أسود. يبلغ طول صغير القرش حوالي 55 سنتيمترا ويزن 560 غرامًا. وتعد هذه الولادة حدثا نادراً للحوض الباريسي الذي لم يشهد منذ خمس سنوات ولادة مماثلة بحسب جوليان سولير، مقدم الرعاية في المركز الذي تابع الحمل. سيتم وضع القرش الصغير في الحجر الصحي، وسيكون مرئيًا لعامة الناس في غضون "ثلاثة إلى أربعة أشهر.

والقرش الأسود، سمكة تعيش في المحيطين الهندي والهادئ تم تصنيفها على أنها من الكائنات المعرضة للخطر من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

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يتم صيد هذه الأنواع بشكل خاص في بعض البلدان للحصول على زعانفها، كما يمكن أن يستهلك لحمها للأكل ويستخدم كبد الحيوان في صنع الزيت.

المصادر الإضافية • أ ف ب