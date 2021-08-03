الإمارات تعلن عن قرار جديد بشأن الرحلات العابرة من باكستان والهند

قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات يوم الثلاثاء إن البلاد سترفع الحظر المفروض على مرور الركاب العابرين من الهند وباكستان ونيجيريا ودول أخرى اعتباراً من يوم الخميس الخامس آب / أغسطس.

وكانت الإمارات، وهي مركز رئيسي لحركة السفر العالمية، فرضت حظراً على الركاب من دول كثيرة في جنوب آسيا وأفريقيا لعدة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19.

كتبت الهيئة على تويتر إن الركاب المسافرين من البلدان التي تم تعليق رحلاتها سيمكنهم المرور عبر مطاراتها اعتباراً من يوم الخميس إذا قدموا نتيجة سلبية لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا تم إجراؤها قبل 72 ساعة من المغادرة.

وقالت الهيئة إنه سيتعين أيضاً تقديم موافقة الوجهة الأخيرة للمسافر مضيفة أن مطارات المغادرة في الإمارات ستجهز صالات منفصلة للمسافرين العابرين.

وكان حظر العبور يشمل أيضاً نيبال وسريلانكا وأوغندا.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات والكوارث إن الحظر المفروض على دخول المسافرين من هذه الدول سيتم رفعه أيضاً بالنسبة لمن يحملون إقامات سارية ومن لديهم شهادة من قبل السلطات الإماراتية تفيد بأنهم حصلوا على التطعيم بالكامل.

مع ذلك سيتعين عليهم التقدم بطلبات للحصول على تصاريح دخول عبر الإنترنت قبل السفر وسيحتاجون إلى تقديم نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن كورونا تم إجراؤه قبل يومين من المغادرة.

وسيتم إعفاء العاملين في القطاعات الطبية أو التعليمية أو الحكومية وكذلك الدارسين أو المرضى الذين يكملون علاجهم في الإمارات من مطلب التطعيم وكذلك الحالات الإنسانية.