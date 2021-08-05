عمرها 79 عاماً.. اعتقال امرأة إسبانية مسنة تتزعم عصابة لتهريب المخدرات

ألقت السلطات البرتغالية القبض على امرأة إسبانية تبلغ من العمر 79 عاماً يشتبه في أنها تقودُ عصابة تتاجر في المخدرات، وفقاً لما أعلنته الشرطة الإسبانية.

وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان أصدرته يوم أمس الثلاثاء أن المرأة تتزعم عصابة تقوم باستيراد مادة الكوكائين من جمهورية الدومينيكان إلى البرتغال.

وأضاف البيان أن المرأة المسنّة تمّ اعتقالها في مدينة فياريال سان أنطونيو البرتغالية مع اثنين من الإسبان أحدهما في العشرينيات من العمر والآخر في الستينيات، منوهاً بأن اعتقال المشتبه بهم جاء في إطار عملية مشتركة نفذتها الشرطة الإسبانية ونظيرتها البرتغالية.

ووفقاً للبيان، فإن أفراد العصابة "كانوا يدخلون الكوكائيين إلى شبه الجزيرة الإيبيرية (إسبانيا والبرتغال وأندورا ومنطقة جبل طارق.)، عبر الموانئ البرتغالية باستخدام شركة قانونية تم إنشاؤها لاستيراد المرجان من جمهورية الدومينيكان".

وكانت العصابة تبيع المواد المخدرة بالجملة لتجار آخرين يسوقون الكوكايين خصوصاً في المناطق الواقعة جنوب إسبانيا.

يذكر أن الشرطة الإسبانية كانت أحبطت مطلع شهر حزيران/يونيو الماضي عملية تهريب كمية ضخمة من "الكوكايين الأسود"، إضافة إلى ضبط مئات الكيلوغرامات من الكوكايين الذي شُحن من كولومبيا إلى أوروبا، على هيئة فحم عبر عملية كيميائية تغير من خصائص الكوكايين لإفلاته من الكلاب البوليسية فى نقاط التفتيش.

كما تمكنت السلطات الإسبانية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019 من إحباط عملية تهريب مخدرات ضخمة، بعدما ضبطت غواصة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين بقيمة تصل إلى 121 مليون دولار في منطقة غاليسيا شمال غرب البلاد.

ويجدر بالذكر أن شبه الجزيرة الإيبيرية تعدّ بوابةً يتم من خلالها تهريب المخدرات إلى دول أوروبا.