دراسة: الإصابة بكوفيد-19 قد تؤدي إلى الإصابة بمرض الزهايمر على المدى الطويل

قالت جمعية الزهايمر في الولايات المتحدة، في بيان صحفي إن بحثًا جديدًا وجد صلة بين كوفيد-19 والعجز الإدراكي العصبي الدائم، بما في ذلك تسارع مرض الزهايمر.

كشفت النتائج، التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الدولي لجمعية الزهايمر لعام 2021، الذي عُـقد افتراضيًا في دنفر في ولاية كولورادو الأمريكية، أن بعض مرضى كوفيد-19 يعانون من أعراض نفسية عصبية قصيرة و (أو) طويلة المدى ، بما في ذلك فقدان حاسة الشم والتذوق، والإدراك والانتباه، أو العجز المعروف بِاسم "ضباب الدماغ".

بالنسبة للبعض، ومعظمهم من كبار السن، تستمر هذه الأعراض العصبية كما تظهر البيانات، ويعمل الباحثون على فهم الآليات التي يحدث بها هذا الخلل الوظيفي في الدماغ، وما قد يعنيه ذلك للصحة الإدراكية على المدى الطويل.

لاحظت الرابطة أن العلامات البيولوجية لإصابة الدماغ والالتهاب العصبي ومرض الزهايمر ترتبط ارتباطًا وثيقًا بوجود أعراض عصبية لدى مرضى كوفيد-19 والأفراد الذين يعانون من التدهور المعرفي بعد عدوى الإصابة بالفيروس. ووجدوا أن المرضى كانوا أكثر عرضة لانخفاض نسبة الأكسجين في الدم بعد تمارين بدنية قصيرة، بالإضافة إلى الحالة البدنية السيئة بشكل عام.

قالت هيذر سنايدر، نائبة رئيس العلاقات الطبية والعلمية في جمعية مرض الزهايمر، إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

وقالت: "تشير هذه البيانات الجديدة إلى اتجاهات مزعجة تظهر أن عدوى كوفيد-19 تؤدي إلى ضعف إدراكي دائم وحتى إلى ظهور أعراض مرض الزهايمر".

مع وجود أكثر من 190 مليون حالة إصابة وحوالي 4 ملايين حالة وفاة في جميع أنحاء العالم ، دمر كوفيد-19 العالم بأسره، بالتالي من الضروري "أن نواصل دراسة ما يفعله هذا الفيروس بأجسادنا وأدمغتنا".