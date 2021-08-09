غريتا تونبرج تتحدث عن الموضة والبيئة على الصفحة الأولى لمجلة "فوغ إسكندنافيا"

تزين ناشطة المناخ السويدية غريتا تونبرغ غلاف العدد الأول من مجلة "فوغ إسكندنافيا" الجديدة، اغتنمت الفرصة لانتقاد صناعة الأزياء سريعة الحركة.

وقالت غريتا في المقابلة إن هذا يساهم بشكل كبير في حالة الطوارئ المناخية والبيئية، بل على حساب عدد لا يحصى من العمال والمجتمعات الذين يُستغلون من أجل ذلك.

وذكرت "فوغ سكاندنافيا" أنها تشارك قيم ثونبرج فيما يتعلق بالحياة المستدامة وحماية البيئة. الملابس التي ترتديها غريتا في الصور مصنوعة من مواد مستدامة ومعاد تدويرها.

وقالت ثونبرج، البالغة من العمر 18 عاماً والتي اشتهرت في جميع أنحاء العالم بستراتها ذات القلنسوة والقفازات الصوفية والأنوراك الأرجواني، للمجلة، من بين أمور أخرى، إنها لم تقم بشراء أي ملابس جديدة منذ سنوات وإنها تستعير أشياء من أشخاص تعرفهم .

على غلاف " "فوغ إسكندنافيا"، ترتدي غريتا معطفاً ضخماً متعدد الطبقات على غرار معطف الترنش.