قرويون بنغلادشيون يمسكون بنوع من التماسيح اندثر محلياً

تمّ الإمساك بتمساح مستنقعات اندثر أثره في بنغلادش على إحدى ضفّتي الغانج في البلد، بحسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء.

وقد رُصد هذا التمساح الذكر البالغ طوله 2,3 متر وعمره ما بين 10 سنوات و12 سنة في بلدة في منقطة فاريدبور في وسط بنغلادش، نهاية شهر تموز/يوليو.

وحاولت السلطات إخراجه من المياه، لكنها لم تفلح إلى أن أمسكه قرويون، وفق ما كشف نيرمال كومار بول المسؤول المحلي عن الغابات.

وقال لوكالة فرانس برس "تبيّن لنا أنه دخل في قناة نهر بادما (أحد روافد الغانج) بحثا عن أسماك متوافرة فيه. حاولنا الإمساك به بشباك، لكنه أفلت منّا. ثمّ تمكّن قرويون من الإمساك به الاثنين عندما كان يتنقّل على الضفّة".

وجذب وجود التمساح في القناة نحو 15 ألف شخص منذ أواخر تموز/ يوليو، بالرغم من تحذيرات السلطات التي ما انفكّت تذكّر الفضوليين عبر مكبّرات الصوت بضرورة الالتزام بالحجر المنزلي للتصدّي لتفشي وباء كوفيد-19.

وقد نُقل التمساح إلى مركز للحيوانات البرّية بالقرب من سونداربانس، وهي أكبر غابة مانغروف في العالم تمتدّ على 140 ألف هكتار، على أن يُنقل لاحقاً إلى حديقة للحيوانات، وفق ما أفادت السلطات.

ويٌرجّح أن يكون التمساح قد وصل من الهند إلى بنغلادش عبر نهر الغانج الممتدّ على 2400 كيلومتر.

ورُصد تمساح "كروكوديلوس بالوستريس" للمرّة الأخيرة في الطبيعة في بنغلادش قبل نصف قرن. وهو من "الأصناف المندثرة محلياً" في بنغلادش، بحسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وينتشر هذا النوع من التماسيح في الهند وإيران ونيبال وباكستان وسريلانكا ويقدّر الباحثون وجود ما بين 5400 و7100 حيوان منه.