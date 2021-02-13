مسؤولون أستراليون يصطادون تمساحا بعد العثور على بقايا بشرية بجانب قارب لصياد مفقود

اصطيد تمساح طوله أربعة أمتار بعد شكوك بكونه يقف وراء هجوم قاتل على صياد فُقد شمال كوينزلاند.

وكان الشك قد ساور المسؤولين بأن يكون التمساح وراء فقدان الصياد وربما مقتله بعد عثورهم على بقايا بشرية.

وتبحث الشرطة ومسؤولو الحياة البرية عن الرجل المفقود البالغ من العمر 69 عاماً منذ أن ذهب للصيد في جدول بجزيرة هينشينبروك بحلول الساعة 3 مساء يوم الخميس وتأخر بالعودة وتعذر الاتصال به، حيث تواصلت زوجته مع الشرطة للإبلاغ عن فقدانه.

بعد ساعات معدودة من اختفائه، وتحديداً صباح الجمعة، عثر على قارب الصياد متضرراً ومقلوباً في الجانب الجنوبي الغربي من الجزيرة .

وأعلنت شرطة ولاية كوينزلاند لاحقاً العثور على بقايا بشرية في المنطقة، وهو ما جعلها تعتقد أن البقايا تعود للصياد، إلا أنها قالت أنه "في هذه المرحلة تعتقد أن الرفات تخص الرجل المفقود، لكن يجب إجراء فحوصات الطب الشرعي لتأكيد ذلك".

أما وزارة البيئة والعلوم فقالت الجمعة إن الأضرار التي لحقت بالقارب تشير إلى أنه "من المحتمل جدا" أن يكون تمساح وراء الحادث.

منذ ذلك الحين تم رصد تمساح يبلغ بطول أربعة أمتار بالقرب من المكان الذي عثر فيه على قارب الرجل، وقال بيان لإدارة البيئة إن "الضباط قتلوا التمساح بطريقة إنسانية ونقلوه إلى البر الرئيسي"، وسيقومون بتشريحه.