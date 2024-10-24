فيديو. العلماء ينجحون في زيادة أعداد "تماسيح سيام" المهددة بالانقراض

وتشكل صغار التماسيح التي تتم تربيتها في المحاضن محور برنامج إعادة التوطين في المرتفعات المغطاة بالغابات غرب كمبوديا، ويحظى هذا البرنامج، الممتد لأكثر من عقد، بدعم الحكومة الكمبودية ومنظمة فلورا وفونا غير الربحية وحديقة حيوان تشيستر البريطانية.

وفي يوليو الماضي، اكتشف الباحثون أكثر من 100 بيضة في منطقة المشروع، ويعرب بابلو سينوفاس، المدير الكمبودي لمنظمة فلورا وفونا، عن تفاؤله بمستقبل هذا النوع، مشيراً إلى تزايد أعداد الأعشاش والصغار في الفضاء البرّي.

ويتم تحضين البيض في مركز بنوم تاماو للحياة البرية قرب بنوم بنه، حيث تتم مراقبة درجة الحرارة والرطوبة بدقة.

وبحسب إيري غيل، خبير التماسيح في حديقة حيوان تشيستر، فإن فرص بقاء التماسيح السيامية تزداد بشكل كبير عندما يصل طولها إلى متر واحد.