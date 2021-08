38 قتيلا على الأقل جراء الفيضانات في تركيا وإردوغان يزور المنطقة المنكوبة

بقلم: يورونيوز

An aerial photo shows destroyed buildings after floods and mudslides killed about two dozens of people, in Bozkurt town of Kastamonu province, Friday, Aug. 13, 2021