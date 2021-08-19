تنظيم القاعدة في اليمن يهنئ طالبان متعهدا بمواصلة " القتال والجهاد"

أشاد تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب"، أحد أهم فروع الجماعة المتطرفة في العالم، بسيطرة حركة طالبان على أفغانستان، متعهّدا بمواصلة "القتال والجهاد".

وقال التنظيم الذي نشأ عام 2009 وتعتبره الولايات المتحدة أخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم "نهنئ أخواننا في الإمارة الإسلامية وجميع المجاهدين في أصقاع الأرض"، حسبما جاء في بيان الأربعاء.

واعتبر أنّ "النصر (...) يبيّن لنا أنّ الجهاد والقتال هو السبيل الواقعي لاسترداد الحقوق"، وأنّ "لعبة الديموقراطية والعمل بالسلمية المجردة هي كسراب خادع".

وتمكنّت حركة طالبان الأحد من دخول العاصمة كابول والسيطرة على أفغانستان بعد عقدين من الإطاحة بحكمها، وسط انهيار في صفوف القوات الحكومية وانسحاب القوات الأمريكية.

وبحسب مصادر محلية، احتفل عناصر تنظيم القاعدة في اليمن في محافظة البيضاء وسط البلاد الغارقة في الحرب بسيطرة طالبان على أفغانستان الأحد، وأطلقوا الألعاب النارية والرصاص الحي في الهواء فور دخول طالبان للقصر الرئاسي.

ويشار إلى أن التنظيم استغل الحرب الدائرة في اليمن منذ عام 2014 بين المتمردين الحوثيين والسلطة لتعزيز نفوذه في عدة مناطق، الا أن هجماته تراجعت بشكل كبير في الفترة الماضية بعد ضربات جوية أميركية مكثفة وعمليات على الأرض.

وقد تبنّى هذا التنظيم هجمات في الولايات المتحدة وأوروبا ولا سيّما الاعتداء الذي استهدف أسبوعية شارلي ايبدو الساخرة الفرنسية في باريس عام 2015 وأوقع 12 قتيلا بالإضافة إلى إطلاق نار أوقع ثلاثة قتلى عام 2019 في قاعدة عسكرية أمريكية في فلوريدا.