فرنسا تدرج الجزائر والمغرب على قائمتها الحمراء الخاصة بكوفيد-19 بداية من 21 أغسطس/ آب

تستعد فرنسا لوضع كل من الجزائر والمغرب على القائمة الحمراء الخاصة بتفشي مرض كوفيد-19، حيث يواجه البلدان أعنف موجة وبائية منذ بداية الأزمة الصحية. وتصنف كل من الجزائر والمغرب منذ أسابيع على أنهما ضمن "البلدان التي ينتشر فيها الفيروس بنشاط كبير مع تسجيل متغيرات مثيرة للقلق".

هذا التصنيف الفرنسي الجديد تم بموجب مرسوم وزاري سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، وسيدخل حيز التنفيذ بداية من 21 آب / أغسطس". وتم إدراج المغرب والجزائر ضمن المخطط الذي يحدد مناطق انتشار عدوى فيروس سارس كوف 2 يوم الأربعاء.

كان البلدان مصنفان على القائمة البرتقالية التي تعتبر ضمن المناطق التي لا يزال تداول الفيروس موجودًا، ولكن تحت السيطرة ولا يوجد أي نوع من القلق، قبل أن يتطور الوضع الصحي.

وبعد هذا التصنيف الجديد ستلتحق كل من المغرب والجزائر إلى تونس، الدولة المغاربية الأخرى المدرجة على القائمة الحمراء منذ 18 يوليو- تموز الماضي.

وبهذا، لن يتمكن الأشخاص غير الملقحين القادمين من المغرب والجزائر من دخول فرنسا، إلا لأسباب قاهرة. أما بالنسبة للأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم، سيتعين عليهم الخضوع لاختبار تحليل الإصابة بكوفيد، بي سي أر، عند وصولهم إلى فرنسا والمثول لعزل إجباري لمدة 10 أيام.