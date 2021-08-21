أربع قرى إسبانية تستقبل العاملين عن بعد...تعرف عليها

تخطط إسبانيا منح تأشيرة سفر للعاملين عن بعد، تسمح لهم بالبقاء والعمل لمدة أقصاها 12 شهرا في قرى إسبانية لا يتعدى عدد سكانها 5000 نسمة. كذلك ستمنح الحكومة الإسبانية الشركات الناشئة حوافز ضريبية لتشجيع رواد الأعمال الشباب على الانتقال إلى مواقع ريفية أصبحت شبه نائية، وإحياء البيوت والشوارع.

وتشمل المبادرة التي أطلق عليها اسم الشبكة الوطنية للترحيب بالعاملين عن بعد، 30 قرية مختلفة، تعرف على أربع قرى منها:

قرية جينالجواسيل، في مقاطعة مالقة

تعد المدينة مركزًا لعشاق الفن والمبدعين على حد سواء Unsplash

تقع هذه القرية الصغيرة في مقاطعة مالقة ومنطقة أندلوسيا، الواقعة في الجنوب ويبلغ عدد سكانها أقل من 500 نسمة.

تحظى القرية القريبة من البحر الأبيض المتوسط بمستويات منخفضة من التلوث وجودة الهواء إضافة للهدوء والسكينة.

تتمتع القرية بخدمة إنترنت فايبر واستقبال جيد لشبكة 4G إضافة لمساحات مخصصة للعمل. تبلغ تكلفة المعيشة حوالي 130 يورو في الأسبوع وتشمل الإقامة والطعام واستخدام مساحة العمل، لشخص واحد.

تيجيدا، في جزر الكناري

قرية تيجيدا Unsplash

يبلغ متوسط درجة الحرارة السنوية في قرية تيجيدا حوالي 19 درجة مئوية كما يسقط 700 ملم من الأمطار على القرية كل عام. هناك حركة اجتماعية وحرفية في القرية التي يبلغ عدد سكانها حوالي ألفين نسمة. تضم القرية سوقا للمنتجات الحرفية المحلية إضافة إلى المطاعم والمقاهي.

تبلغ تكلفة الإقامة في القرية حوالي 240 يورو للفرد في الأسبوع مقابل الطعام والسكن.

سان فيسنتي دي لا سونسييرا، لا ريوخا

منطقة ريوجا المحيطة Canva

تقع القرية في مقاطعة لا ريوخا في شمال إسبانيا، وتحيط بالقرية الواقعة على تلة، كروم العنب التي تنتج أنواع من النبيذ الشهير تاريخيا.

إضافة إلى كروم العنب والنبيذ تتمتع القرية التي يبلغ عدد سكانها ألف نسمة بمواقع تاريخية تشمل قلعة وكنيسة يطلان على مناظر طبيعية خلابة.

تبلغ تكلفة الإقامة بما في ذلك الطعام 205 يورو للشخص الواحد في الأسبوع.

راباناليس دي أليست، زامورا

راباناليس دي أليست Canva

تقع هذه القرية بالقرب من الحدود البرتغالية ويبلغ عدد سكانها أقل من 500 نسمة.

وتتميز القرية بمسارات للمشي لمسافات طويلة وطرق لركوب الدراجات الجبلية للمهتمين بالرياضة.

وتبلغ تكلفة الإقامة 270 يورو تشمل الطعام ومساحة عمل في مبنى المدرسة القديم.