شاهد: أيام مظلمة للسياحة في مدينة الأنوار.. باريس

إنه موسم الذروة في الصيف في باريس، لكن قلة من السياح شوهدوا يتجولون في الشوارع، أو يصعدون برج إيفل أو يزورون متحف اللوفر.

مما يبدد الآمال بأن الوجهة السياحية الأولى أوروبيا ستشهد أياماً أكثر إشراقاً بعد الانقطاع المرتبط بالوباء العام الماضي.

يقول أحد مدراء الفنادق: "عندما نخرج من فترة كوفيد، لا أعتقد أن أول شيء نريد القيام به هو زيارة عاصمة".

استقبلت مدينة النور ما بين 3.6 و 4.7 مليون زائر بين حزيران / يونيو وآب / أغسطس، مقابل 10 ملايين في عام 2019، قبل جائحة كوفيد-19، وفقاً لأرقام مكتب السياحة.