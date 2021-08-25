مظاهرة في هولندا رفضا لإيواء أفغانيين تم إجلاؤهم من كابول

أحرق محتجون إطارات سيارات خارج قاعدة عسكرية في قرية هارسكامب، وسط هولندا، الواقعة على بعد 85 كيلومترا شرق أمستردام. حيث يتم إيواء الأفغان بعد إجلائهم من كابول. وقام رجال الشرطة، بفض مظاهرة مساء الثلاثاء خارج القاعدة في قرية هارسكامب.

وقالت متحدثة باسم الشرطة يوم الأربعاء إن الضباط لم يعتقلوا ولم يقوموا بفرض غرامات فورية ضد أي شخص خلال المظاهرة ليلة الثلاثاء.

وصل مئات الأفغان إلى هولندا في الأيام الأخيرة و يتم إيواؤهم ضمن ثلاث قواعد عسكرية. وتتسع القاعدة في هارسكامب لإيواء 800 شخص ممن يتم إجلاؤهم.

أرسلت 6 دول أوروبية (النمسا وبلجيكا والدنمارك وألمانيا واليونان وهولندا) خطابا وجه إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي، 5 آب/ أغسطس أصرت خلاله على حق ترحيل الأفغان من طالبي اللجوء الذين رفضت السلطات طلباتهم.

كما حث وزراء داخلية الدول الاتحاد الأوروبي في الخطاب على "ضمان استمرار عمليات ترحيل اللاجئين في المستقبل القريب" وجاء في الخطاب: "إن وقف عمليات الترحيل قد يرسل إشارة خاطئة ومن المرجح أن يحفز المزيد من المواطنين الأفغان على مغادرة منازلهم إلى الاتحاد الأوروبي".

ودخلت حركة طالبان الأفغانية العاصمة كابول يوم الأحد 15 أغسطس/آب 2021، بعد أن بسطت سيطرتها على معظم أجزاء البلاد، على إثر الانسحاب السريع لقوات الولايات المتحدة وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أفغانستان والذي بدأ في مايو الماضي. وفي أعقاب دخول طالبان العاصمة، شرعت العديد من الدول بإجلاء موظفي سفاراتها ومواطنيها عبر مطار كابول، الذي شهد احتشاد آلاف الأفغان في محاولة للفرار من البلاد.