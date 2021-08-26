موظفو شركة طيران دلتا الأمريكية .. اللقاح أو دفع رسم مالي قدره 200 دولار شهرياً

أعلنت شركة طيران دلتا الأميركية أنها ستبدأ اعتباراً من تشرين الأول/ نوفمبر بفرض رسم مالي قدره 200 دولار على جميع الموظفين غير الملقحين ضد كوفيد-19 لتتمكن من تغطية نفقات علاجهم حال إصابتهم، وفق ما أفاد رئيس الشركة أد باستيان الأربعاء.

وقال باستيان في مذكرة إلى العمال والموظفين إن "التكلفة الإضافية التي سيتم فرضها ضرورية لمواجهة المخاطر المالية التي يتسبب بها قرار عدم تلقي اللقاحات على شركتنا".

وهذه الخطوة هي الأحدث التي تقدم عليها شركة طيران أميركية رئيسية للتشجيع على التطعيم، في حين ذهبت بعض الشركات الى حد جعل اللقاح الزامياً في صفوفها.

وكشفت الشركة أن 75 بالمئة من قوتها العاملة باتت ملقحة ضد كوفيد، لكن متحورة دلتا الجديدة الأكثر انتشاراً تخلق مشاكل جديدة في وجه الشركة.

وقال باستيان "في الأسابيع الأخيرة ومنذ تفشي المتحورة بي .1 .617. 2 جميع موظفي دلتا الذين خضعوا للعلاج بسبب الإصابة لم يكونوا قد تلقوا اللقاح بالكامل"، لافتا الى أن معدل كلفة علاج الشخص الواحد بلغت 50 ألف دولار.

مسافرون يجلسون تحت شعار شركة دلتا الأميركية للطيران في مطار سولت ليك ستي الدولي. AP Photo/Rick Bowmer, file

وأضاف "في الوقت الذي نشعر فيه بالفخر بمعدل التطعيم البالغ 75 بالمئة في شركتنا، الا ان قوة المتحورة تعني أننا بحاجة إلى تطعيم المزيد من موظفينا، لنكون أقرب ما يمكن الى معدل مئة بالمئة".

وذكّر باستيان بحصول لقاح فايزر-بيونتيك على الموافقة الكاملة من هيئة الغذاء والدواء الأميركية "أف دي آيه"، ما يؤكد على فعاليته وسلامته.

وبالإضافة إلى الرسم المالي الشهري، يتوجب على العمال والموظفين غير الملقحين وضع الكمامات بشكل فوري، وايضا سيكون عليهم بدءا من الشهر المقبل اجراء فحوص بشكل أسبوعي.

وقال باستيان إنه بعد 30 أيلول/ سبتمبر سيتم تقديم تغطية مادية للعلاج من كوفيد فقط الى الموظفين الذين تلقوا اللقاح بالكامل في حال الإصابة.