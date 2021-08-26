شاهد: معرض المعدات العسكرية "الجيش 2021" قرب العاصمة الروسية موسكو

نظم معرض عسكري قرب العاصمة الروسية موسكو، تم فيه عرض لمختلف المعدات العسكرية من المعدات الخفيفة والثقيلة، من أسلحة رشاشة من نوع كلاشينكوف، ومدافع رشاش مكسيم طراز 1910، وطائرات إي أوريون المسيرة، ومروحيات أم أي 8، ومنظومة أس300 الصاروخية، ودبابات تي 90.

وحضر زوار المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش2021"، الذي جرى تنظيمه في باتريوت بارك الواقع في كوبينكا قرب موسكو.

ورغم الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثارتها جائحة كوفيدـ19، فإنها لم تؤثر في الطلبيات الأجنبية على الأسلحة الروسية السنة الماضية، التي حصلت خلالها مبيعات أسلحة روسية تراوحت قيمتها بين 50 و55 مليار دولار.