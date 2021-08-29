شاهد: متحف روسي يضم أكثر من 5 آلاف ملعقة

في متحف بلدة نيتفا الروسية غربي البلاد، يتم عرض أكثر من خمسة آلاف ملعقة من 80 دولة، تم تزيينها بشكل مزخرف وفق تصميم يعود إلى القرن الثامن عشر.

لقد تطور تصميم الملعقة في بداية القرن التاسع عشرن وبدأ تصنيعها من الألمنيوم، الذي كان مادة مرغوبة في ذلك الوقت وكان أغلى من الذهب.

لقد صنعت أولى أدوات مائدة الطعام على يد صائغ لفائدة الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث، الذي كانت عائلته تستعمل ملاعق الألمنيوم بكل فخر، بينما كان رجال البلاط الذين ينظرون إليهم بحسد يستعملون ملاعق فضية ومطلية بالذهب.

يعتقد أن الملعقة ظهرت منذ آلاف السنين، عندما بدأ الإنسان يبحث عن أدوات لتناول السائل الساخن، وكانت النماذج الأولية عبارة عن صدف البحر وأنصاف المكسرات وغيرها، ويرجع تاريخ أقدم الملاعق إلى القرن السابع والتاسع الميلاديين، وهي تختلف عن نظيراتها الحديثة، إذ كانت مسطحة ولها مقبض قصير له ثقب، وعلى المقبض صور حيوانات كان الناس يعبدونها.

لقد تبرع زوار المتحف الذي افتتح سنة 2003 بمعظم المعروضات كهدايا، وهناك يمكن للزوار التعرف على التقنية المستعملة للانتاج. ويزور المعرض حوالي 15 الف سائح سنويا.