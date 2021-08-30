كوفيد19: أمريكا خارج القائمة الأوروبية للدول الآمنة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالمتحور دلتا

أوصى الاتحاد الأوروبي الإثنين دوله ال27 الأعضاء في التكتل بإعادة فرض قيود السفر المتعلقة بكوفيدـ19 على السياح الأمريكيين بسبب المخاوف من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وأعلن المجلس الاوروبي إزالة ست دول من قائمة الدول المعفاة من قيود السفر غير الضروري خلال الوباء.

وقال بيان صادر عن المجلس "تمت إزالة إسرائيل وكوسوفو ولبنان والجبل الأسود وجمهورية مقدونيا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية من القائمة".

وهذه الخطوة ليست ملزمة للعواصم الأوروبية التي يمكن لها أن تختار السماح للمسافرين الأمريكيين الذين تلقوا اللقاح بالكامل بزيارتها، على الرغم من المخاوف المتعلقة بارتفاع أعداد الإصابات.

لكن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التزموا بنصائح السفر التي قدمتها بروكسل خلال الأزمة الصحية حتى الآن.

وأورد البيان أن التوصية لا تمنع "إمكانية قيام الدول الأعضاء برفع القيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي للمسافرين الملقحين بالكامل".

وكان قد سبق تقييد السفر غير الضروري إلى دول الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة اضافة إلى إيسلندا وليشتنشتاين والنروج وسويسرا وأندورا وموناكو وسان مارينو والفاتيكان.

ومع ذلك، فقد استُثنيت بعض البلدان من هذا القرار، لكن بدأ عدد هذه الدول بالتقلص في الأشهر الأخيرة حتى وصل إلى 17 دولة فقط الآن، بالإضافة إلى الصين في حال وافقت بكين على المعاملة بالمثل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أوصى دوله الأعضاء برفع القيود المفروضة على السفر غير الضروري من الولايات المتحدة في حزيران/يونيو قبل ذروة موسم السياحي.

ويأتي هذا القرار في وقت تحرز فيه الولايات المتحدة خطوات كبيرة في برنامجها للتطعيم، لكن أعداد الإصابات فيها عادت الى الارتفاع بسبب متحورة دلتا السريعة الانتشار وممانعة جماعات كبيرة من الأمريكيين لتلقي اللقاح.