زوجة رياض محرز السابقة تحمّل نادي مانشستر سيتي مسؤولية فراقها عن شريك حياتها

ادعت الزوجة السابقة للاعب المان سيتي، رياض محرز، أنه أدار ظهره لها ولأسرته بعد توقيعه مع النادي الإنجليزي الشهير.

وقالت عارضة الأزياء ريتا جوهال (28 عامًا) في مقابلة حصرية مع صحيفة ذا صن البريطانية، إن جناح الفريق، الذي يكسب 160 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، تحول من أب كان يتسوق بشكل طبيعي إلى رجل متكبر بعد انتقاله من ليستر سيتي.

وتعتقد آن كيت زوجة النجم الإنجليزي هاري كين، ستتنفس الصعداء الآن بعد أن انهارت صفقة تحويل زوجها البالغة 160 مليون جنيه إسترليني إلى مان سيتي.

وقالت ريتا: "لا يمكنني التعليق على حياة الآخرين، لكن الانتقال إلى هناك غيّر زوجي".

وأضافت: "رياض الذي قابلته هو شخص مختلف عما هو عليه الآن، إنه يحتفل ويتصرف مثل نجم كرة قدم لامع".

"أنا لا أكرهه، فهذه كلمة قوية، لكنني مصدومة وحزينة لما فعله"،"لقد تركني فجأة، يلقي باللوم على ضغوط اللعب في مانشستر سيتي".

"الآن يقضي كل وقته في التنقل في أرجاء العالم".

كيف بدأت القصة؟

ريتا، التي شاركت في أدوار شخصيات صامتة في أفلام (Kingsman: The Secret Service) و(Cinderella)، كانت تمشي في شارع أكسفورد في مسقط رأسها في لندن عندما لمسها رياض على كتفها.

قالت: "كان ذلك عام 2014 ولم يكن لدي أدنى فكرة عن هويته، لم يكن اسمًا كبيرًا في ذلك الوقت".

"لكنه كان ساحرًا وقد أحببته. لقد كان لطيفًا بالنسبة لي، كان يخبرني باستمرار أنني جميلة ويسأل عن حياتي ويجعلني أشعر بأنني مميزة".

"قال إنه أحبني ويريد أن أنجب منه أطفاله".

ومنذ ذلك الحين، أصبح الزوجان لا ينفصلان وبعد أربعة أشهر فقط "تزوجا في حفل سري".

قالت ريتا: "قمنا بإجراء حفل زفاف صغير في المنزل".

وأكدت في هذه المقابلة أنها غيرت نمط حياتها، قائلة: "لقد أحببته، وغيرت الطريقة التي كنت أتعامل بها معه، كما غيرت معتقداتي.. توقفت عن شرب الكحول، لأنه لا يشربه. لقد أحببت قيمه وأردت إنشاء حياة أسرية قوية".

وقد أنجبا ابنتهما "إناية" في عام 2015.

خلال فترة الحمل، عانت ريتا من تسمم الحمل لدرجة أنها كانت تخشى أن تموت وكانت قلقة من محاولة إنجاب طفل آخر، لكن بعد مرور عام، رحب الزوجان بقدوم ابنتهما الثانية، آيلا.

قالت: "كنت خائفة من إنجاب المزيد من الأطفال، لكن رياض يريدنا حقًا أن نوسع أسرتنا. كنت خائفة لكنه كان دائما يطمئنني وشعرنا بسعادة غامرة عندما ولدت أيلا"،"في البداية كنا مجرد أسرة عادية..هو لاعب كرة القدم وأنا ربة منزل، نشاهد الأفلام معا".

الضوء القادم من "المان"

لكن في يوليو 2018 ، أكد مانشستر سيتي توقيع محرز على عقد مدته خمس سنوات، جعلت رسوم النقل البالغة 60 مليون جنيه إسترليني منه أغلى لاعب في النادي في ذلك الوقت.

تقول ريتا إن حياتهما بعد ذلك التاريخ تغيرت بالكامل، وأضافت: "اختفى رياض المحب والمتواضع والمسؤول".

"لقد بدأ في الإنصات إلى الضجيج الذي يصدر حوله، كان يحيط به أشخاص يقولون له ما يريد أن يسمعه، فبدأت أرى التغيير يطرأ عليه"، و"توقف عن سؤالي كيف سار يومي وماذا كنت أفعل"، "أعتقد أنني أصبحت حينها الزوجة المملة في المنزل فقد أصبح لديه أسلوب حياة متألق بعيدًا عني، حينها بدأ يتجاهلني".

تُضيف ريتا قائلة: "سألته عما يجري فكان يرد: أنا مضغوط، إنها كرة القدم، أنا متوتر".

وسارت الأمور على أكثر من ذلك النحو حتى انتقل نجم مانشستر سيتي من منزل العائلة في عام 2019.

"لقد توسلت إليه أن يعود إلى المنزل"

تقول ريتا: "لقد ساءت الأمور، وانتقل في النهاية إلى غرفتنا الاحتياطية في المنزل، ثم غادرنا ذات يوم وانتقل إلى أحد الفنادق".

"لقد ترك الأسرة، تركنا واختار حياة جديدة"، "لقد توسلت إليه أن يعود إلى المنزل، فقال إنه لا يستطيع ذلك لأنه شعر بضغوط شديدة بسبب كرة القدم".

"الحقيقة أنه كان يشعر بالملل، كان الأمر مروعًا بالنسبة لي"،"قام معجبوه بتخويفي عبرالإنترنت وشعرت بالفشل".

وأكدت ريتا أنها "لفترة طويلة لم يكن لدي القوة للتحدث عن هذا الأمر"، "وعندما فعلت ذلك، وأعلنت حقيقة انسحابه، كنت أنا الشخص المتهم بالغش".

"كان هناك رد فعل عنيف كبير على وسائل التواصل الاجتماعي وتعرضت للتنمر مرة أخرى، على الرغم من أنني كنت أرى نفسي الضحية".

البديل

في فبراير الماضي، بدأ رياض مواعدة تايلور وارد، ابنة لاعب كرة القدم السابق آشلي وارد ونجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور المليونيرة داون وارد.

انتقلت تايلور، 23 عامًا، إلى شقته الفاخرة في ديسمبر من العام الماضي وفي وقت سابق من هذا العام اشترى محرز منزلًا بقيمة مليوني جنيه إسترليني في شيشاير.

وفي يونيو، قدم قائد المنتخب الجزائري خاتم خطوبة مصنوع حسب الطلب بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني.

قالت ريتا، التي تواعد الآن المنتج الموسيقي (Fumez The Engineer) البالغ من العمر 28 عامًا: "اكتشفت أنه كان يخرج مع تايلور عبر أنستغرام، لأن الناس ظلوا يضعونني دائما في صور عنه".

وأضافت ريتا أنه "لم يكن لديه اللياقة ليقول لأم أطفاله أن لديه شريكًا جديدًا".

واكتشفت ريتا على موقع أنستغرام أيضًا أن رياض خطب تايلور، وقالت: "أتمنى له كل السعادة ولكن يبدو أنه يعيش نمط حياة مختلف الآن".

وأكدت أنه "توقف عن التحدث معي لفترة طويلة بعد مغادرته، لا أعرف لماذا، لم أفعل أي شئ خاطئ بحقه "، "إنه يتواصل فقط مع أمي، هذا أمر سخيف ومؤلم".

وقالت ريتا في نهاية حديثها إنها تأمل "ألا يعيش محرز حياة الندم بمجرد انتهاء شهرة كرة القدم".