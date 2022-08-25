زوجة سيلفستر ستالون تطلب الطلاق بعد 25 عاما من الزواج

بعد 25 عاماً من الزواج، تقدمت جينيفر فلافين بطلب الطلاق من نجم "روكي" سيلفستر ستالون، وفقاً لسجلات المحكمة. وفي وثائق المحكمة التي حصلت عليها صحيفة "بيبول" (People)، تتهم فلافين ستالون بإخفاء ممتلكات زوجية.

وجاء في الوثائق أنه "بناء على المعلومات، تورط" ستالون "في التبديد المتعمد و/ أو استنفاد و/ أو إهدار الممتلكات الزوجية مما كان له تأثير اقتصادي سلبي على ملكية الزوجين".

قال ستالون في تصريح لموقع "إنسايدر" (Insider): "أنا أحب عائلتي". "نحن نتعامل بشكل ودي وخاص مع هذه القضايا الشخصية".

وقالت فلافين في بيان لصحيفة بيبول: "على الرغم من أننا لن نتزوج بعد الآن، إلا أنني سأعتز دائماً بعلاقة استمرت أكثر من 30 عاماً بيننا، وأنا أعلم أننا ملتزمان تجاه بناتنا الجميلات"، "أطلب الخصوصية لعائلتنا ونحن نمضي قدمًا بشكل ودي".

أفادت بيبول أن فلافين (54 عاماً) وستالون (76 عاماً)، التقيا في عام 1988.

وتواعد الزوجان لمدة ست سنوات قبل انفصال ستالون في عام 1994 عن فلافين، ثم تصالحا في عام 1995 وأنجبا ابنتهما الأولى، صوفيا ستالون، في عام 1996 قبل الزواج في عام 1997. لدى الزوجان ابنتين أخريين: سيستين (24 عاماً) وسكارليت (20 عاماً).

في أيار-مايو، احتفل الزوجان بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لزواجهما. في منشور على إنستغرام، قال ستالون إنه "لا توجد كلمات كافية لوصف ما تعنيه هذه المرأة المتفانية والصابرة بشكل لا يصدق في حياتنا"، وكتب أنه تمنى "25 أخرى" معها.

يمتلك الزوجان عقاراً بمساحة تزيد على تسعة آلاف متلر مربع، في هيدين هيلز بكاليفورنيا، وقد اتُهما مؤخراً بانتهاك قيود المياه في جنوب كاليفورنيا.

برزت تلميحات حول مشاكل في علاقتهما خلال الأسابيع القليلة الماضية. ذكرت صحيفة ديلي ميل أن ستالون حصل مؤخراً على وشم لفلافين مغطى بصورة كلبه الراحل "بوتكوس" الذي شارك معه في فيلم "روكي".

في 10 آب-أغسطس، نشرت فلافين صورة لها مع بناتها. وكتبت: "لا شيء آخر يهم" و "نحن الأربعة إلى الأبد". كما أنها لم تعد تتابع ستالون على إنستغرام.