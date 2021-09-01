شاهد: نشطاء حركة "تمرد الانقراض" ينظمون اعتصاماً شَلَّ حركة المرور على جسر لندن

تجمع نشطاء حركة "تمرد الانقراض" في مناطق عدة وسط لندن الثلاثاء، 31 آب / أغسطس، في اليوم التاسع من احتجاجات في العاصمة البريطانية، هدفها تنبيه الجكومات على ضرورة اتخاذ إجراءات من أجل المناخ .

استخدم المتظاهرون حافلة مكشوفة لإغلاق الطرف الجنوبي لجسر لندن بينما سار آخرون مروراً بمقر بلدية لندن.

واستقلت الشرطة حافلة مكشوفة لإبعاد النشطاء.

في مكان آخر من المدينة، انطلقت مجموعة مع عربات الأطفال في مسيرة بطيئة وكئيبة من وستمنستر إلى ميدان ترافالغار لتسليط الضوء على تأثير أزمة المناخ على الجيل المقبل.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 367 ناشطاً في الأسبوع الأول من احتجاجات حركة "تمرد الانقراض" إذ تنظم المجموعة أسبوعين من الاحتجاجات تحت شعار "تمرد مستحيل".