شاهد: مروحيات "بلاك هوك" وعربات "هامفي" .. طالبان تستعرض "غنيمة" المعدات العسكرية الأمريكية المصادرة

حلقت مروحية من طراز "بلاك هوك" فوق المعقل الروحي لحركة طالبان في جنوب أفغانستان الأربعاء فيما وقف مقاتلون على عربات الهامفي التي تم الاستيلاء عليها بينما كان المقاتلون يستعرضون المعدات العسكرية الأمريكية المنهوبة.

تأتي جولة انتصار طالبان التي احتفلت بالانسحاب النهائي للقوات الأمريكية بعد استيلاء الحركة المفاجىء على السلطة خلال أسبوعين، في ختام تمرد استمر عشرين عاما.

على الطريق السريع نحو ثاني أكبر مدن أفغانستان، قندهار، كان هناك صف طويل من الآليات العسكرية الخضراء يسير على الطريق ومعظمها يعلق أعلام طالبان باللونين الأبيض والأسود.

كان المقاتلون يسيطرون على الشاحنات المتعددة الاستخدامات التي كانت تستخدمها القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي والقوات الأفغانية خلال الحرب التي استمرت عقدين، بينما صعد آخرون فوق المركبات في بلدة آينو ماينا الواقعة على مشارف المدينة. ومن بين الأسلحة الخفيفة التي صادرها المسلحون بنادق إم 16 الأمريكية.

مرت شاحنات محملة بمؤيدين للحركة أمام قافلة الآليات العسكرية وبعضها مجهز بأسلحة ثقيلة ورشاشات.

كما حلقت مروحية واحدة على الأقل من طراز بلاك هوك، ما قد يشير إلى أن شخصا من الجيش الأفغاني السابق كان يقودها لان حركة طالبان تفتقر إلى طيارين مؤهلين.

قندهار، معقل إتنية الباشتون، هي مهد حركة طالبان والمكان الذي صعدت منه الحركة إلى السلطة في العام 1996. بحلول عام 2001، عندما اجتاحت القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة البلاد، كانت طالبان تسيطر على معظم أنحاء البلاد.

في ملعب قندهار للكريكيت، تجمع المئات للاستماع إلى خطب تمدح طالبان بعد هجومهم الناجح الشهر الماضي وتصب الازدراء على الولايات المتحدة.

جلس الوجهاء كبار السن في الظل متكئين على الكراسي خلف طاولات خشبية. وجلس آخرون متربعي الأرجل على العشب فيما تجمع كثيرون آخرون على الشرفة لمتابعة العرض. ووقف مقاتلون مسلحون بزي مموه أمام الحشود.

وقال شخص يجند عناصر لطالبان يدعى ثاقب "عدونا المشترك الذي تعهد بجلب الازدهار إلى البلاد، فشل في القيام بذلك". وأضاف "لقد زعموا أنهم يحضرون نظاما متحضرا، أنظروا إلى المطار حيث بقيت جميع الطائرات متروكة وسطه".

وقال "أمريكا لم تهاجم فقط رجالنا العسكريين الشباب. أمريكا أفسدت إعلامنا. لقد سلبت ثقافتنا. سحقت اقتصادنا".

أعلنت الحركة الأحد أن قائدها الأعلى هبة الله أخوند زاده يعيش في قندهار بعد سنوات قضاها في الظل. كما سرت أنباء بانه قد يظهر الأربعاء لكنه لم يفعل، وترك لحاكم المدينة الجديد مخاطبة الحشد.

وفي مقطع فيديو نشر على الإنترنت للاستعداد للحدث، كانت مروحية وهي تجر علم طالبان فيما كان مقاتلون يغطون رؤوسهم يلوحون على الأرض. وقبل ذلك بيوم، تدفق آلاف من مناصري طالبان إلى شوارع قندهار وهم يلوحون بالأعلام ويرددون "الله أكبر" احتفالا بانتهاء الانسحاب الأمريكي.