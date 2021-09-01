موديرنا: اللقاحات الملوثة في اليابان تحوي معدنا مقاوما للصدأ

قالت شركة موديرنا الأربعاء إن الجرعات الملوثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 التي أرسلتها إلى اليابان، كانت تحوي جزيئات من معدن مقاوم للصدأ لكن المجموعة لم تتوقع أن يشكل ذلك "خطرا كبيرا على سلامة المرضى".

وتواجه المجموعة الأمريكية نكسات كبيرة في اليابان، مع تعليق استخدام مئات الآلاف من الجرعات بعد تقارير عن اكتشاف مواد غريبة في قوارير.

وتحقق السلطات أيضا في وفاة رجلين تلقيا جرعات من دفعة ملوثة، لكن سبب وفاتهما غير معروف حتى الآن.

وفي بيان مشترك مع مجموعة تاكيدا اليابانية، قالت موديرنا إن التلوث في إحدى الدفعات الثلاث من الجرعات الملوثة التي علق استخدامها تم إرجاعها إلى عيوب في خط الإنتاج في مصنع يديره المقاول الإسباني "روفي فارما إندستريل سيرفسز".

وأضاف البيان "إن الوجود النادر لجزيئات المعدن المقاوم للصدأ في لقاحات موديرنا المضادة لكوفيد-19 لا يشكل خطرا كبيرا على سلامة المرضى ولا يؤثر سلبا على مزايا/أخطار المنتج".

والأسبوع الماضي، علقت اليابان استخدام 1,63 مليون جرعة من عقار مودرنا في كافة أنحاء البلاد.