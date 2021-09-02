لندن لن تعترف بطالبان بالمستقبل المنظور.. والدوحة تتعاون مع الحركة لإعادة فتح مطار كابول

أكدت المملكة المتحدة أنها لن تعترف بطالبان في المرحلة الراهنة، فيما أعلنت قطر أنها تجري محادثات مع الحركة وتعمل مع تركيا من أجل من أجل دعم فني محتمل لاستئناف تشغيل مطار كابول.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة اليوم الخميس. مع نظيره البريطاني دومينيك راب الذي قال إنهما بحثا العمل على ضمان ألا تأوي طالبان الإرهاب في المستقبل كما بحثا سبل منع تفجر أزمة إنسانية في أفغانستان والحفاظ على استقرار المنطقة وضمان التزام طالبان بتعهدها بتشكيل حكومة تمثل المزيد من الأطياف.

لندن وطالبان

وأكد راب أن حكومة بلاده "لن تعترف بطالبان في المدى المنظور"، لكنّه أشار إلى العالم بحاجة إلى "التكيّف مع الواقع الجديد" في أفغانستان، وقال: "أعتقد أن ثمة أهمية للمشاركة والحوار لاختبار التأكيدات التي قدمتها طالبان".

وشدد راب على أن الأولوية بالنسبة لحكومة بلاده هي "تأمين الممر الآمن للرعايا البريطانيين المتبقين، وكذلك الأفغان الذين عملوا لصالح المملكة المتحدة".

وكانت بريطانيا أجلت أكثر من 15 ألف شخص من أفغانستان لكنها فشلت في إخراج مئات الأفغان المؤهلين لنظام الاستقبال الخاص بها، ويصل عددهم إلى 1100 شخص، وفقا لوزير الدفاع بن والاس، وقد دافع وزير الخارجية البريطاني الذي انتُقد لكيفية إدارته الأزمة في أفغانستان، عن نفسه الأربعاء أمام نواب ينتقدون عدم الجهوزية حيال ما حصل.

إعادة تشغيل مطار كابول

ومن جهته، أعلن وزير الخارجية القطري أنّ بلاده تعمل مع حركة طالبان لإعادة تشغيل مطار كابول في "أقرب وقت ممكن" فيما يجري وفد قطري فني محادثات في العاصمة لأفغانية حول هذه المسألة.

وتتوسط قطر بين طالبان والدول الغربية في أعقاب انسحاب القوات الأجنبية من هذا البلد بعد حرب استمرت عقدين. كما انها تستضيف مكتبا للحركة وقد سهلت المحادثات بين المجموعة الأفغانية والولايات المتحدة.

وقال الوزير القطري في المؤتمر الصحفي: "ما زلنا في إطار التقييم. لا يوجد مؤشر واضح على موعد تشغيله بكامل طاقته بعد، لكننا نعمل بجد ونأمل في أن نتمكن من تشغيله في أسرع وقت ممكن".

وتابع الوزير "نحن نتعامل معهم وكذلك مع تركيا حول ما إذا كان بإمكانها تقديم أي مساعدة فنية في هذه المرحلة. ونأمل في الأيام القليلة القادمة أن نسمع بعض الأخبار الجيدة".

والأربعاء حطّت طائرة قطرية تحمل فريقا فنيا في كابول لمناقشة استئناف عمليات الملاحة في مطار العاصمة الأفغانية والبحث في تقديم المساعدة بعد سيطرة طالبان وانسحاب القوات الأجنبية، حسبما أفاد مصدر مطلّع على الملف.

وهذه أول طائرة أجنبية تحط في كابول منذ انسحاب القوات الأميركية الاثنين.

وقال المصدر إنه "في حين لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تقديم المساعدة الفنية، فإنّ الفريق الفني القطري أطلق هذا النقاش بناء على طلب" أطراف اخرى، مضيفا أن "المحادثات جارية بشأن الأمن والعمليات".

وذكرت وسائل إعلام عربية عبر موقع تويتر نقلًا عن الناطق باسم طالبان تأكيده أنّ الحركة طلبت رسمياً من قطر المساعدة في إدارة المطار في أقرب وقت ممكن.

طالبان قريبة من تشكيل حكومة

في هذه الأثناء أعلنت حركة طالبان الخميس أنها قريبة من تشكيل حكومة جديدة فيما نظمت عشرات النساء تظاهرة نادرة للمطالبة بحق العمل في ظل النظام الجديد الذي يواجه عراقيل اقتصادية كبرى وارتيابا من قبل الشعب.

الحركة الإسلامية التي تعهدت باعتماد نهج أكثر ليونة مما كان عليه حكمها بين 1996 و 2001، عليها الآن أن تتحول من مجموعة متمردة الى سلطة تتولى الحكم.

والإعلان عن حكومة جديدة التي قال مصدران من طالبان لوكالة فرانس برس إنه قد يحصل الجمعة بعد الصلاة، سياتي بعد أيام على الانسحاب الفوضوي للقوات الأميركية من أفغانستان الذي أنهى أطول حروب أميركا مع انتصار عسكري للحركة الإسلامية.