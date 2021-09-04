كوفيد-19: أول وفاة في نيوزيلندا منذ ستة أشهر وإصابات قياسية في أستراليا

وتوفيت امرأة في التسعين من العمر كانت تعاني من أمراض أخرى ليل الجمعة السبت في أحد مستشفيات أوكلاند (شمال) بعدما لم يعد من الممكن وصلها بجهاز تنفس أو معالجتها في العناية الفائقة.

وبذلك تسجل نيوزيلندا أول وفاة جراء كوفيد-19 منذ 16 شباط/فبراير، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 27.

وأوضحت السلطات أن أحد أفراد عائلة المرأة نقل لها الفيروس في أوكلاند، كبرى مدن البلاد البالغ عدد سكانها 1,7 مليون نسمة.

وتتصدى نيوزيلندا للوباء منذ أن سجلت أول إصابة محلية خلال ستة أشهر في منتصف آب/أغسطس، ما أدى إلى إعلان حجر منزلي في البلد البالغ عدد سكانه خمسة ملايين نسمة.

وسجلت منذ ذلك الحين 782 إصابة معظمها في أوكلاند حيث لا يزال الحجر بالمستوى 4 الأقصى، في حين خُفّض إلى المستوى 3 في باقي البلد.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندار أرديرن إن هذه الوفاة "هي تذكير مؤسف للسبب الذي يجعل التدابير التي نتخذها حاليا في غاية الأهمية".

وأفيد السبت عن 20 إصابة جديدة، بالمقارنة مع 85 إصابة جديدة سجلت في نهاية الأسبوع الماضي في ذروة الموجة الوبائية الأخيرة.

إصابات قياسية في أستراليا

سجلت أستراليا 1756 إصابة بكوفيد-19 يوم السبت في رقم قياسي جديد مع مواجهتها أسوأ موجات المرض. وحذر المسؤولون من أن الأسوأ لم يأت بعد، وحثوا الناس على التطعيم.

وكانت معظم الإصابات مرة أخرى في ولاية نيو ساوث ويلز التي تواجه تفشي سلالة دلتا شديدة العدوى منذ منتصف يونيو/حزيران. وسجلت الولاية 1533 إصابة جديدة وأربع وفيات أخرى.

وسجلت ولاية فيكتوريا المجاورة 190 إصابة والإقليم الشمالي 32 إصابة وكوينزلاند إصابة واحدة. وبلغت أحدث إصابات اليومية ضعف مستويات أسوأ موجة سابقة للوباء في أستراليا قبل عام.

وركزت سلطات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا على تسريع عمليات التطعيم للحد من انتشار الإصابات.

وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في الإصابات في فيكتوريا بالمقارنة بالإصابات التي سجلت يوم الجمعة والتي بلغت 208 إصابات ، قالت السلطات الصحية إن تفشي المرض لم يبلغ ذروته بعد في الولاية التي تشهد سادس إغلاق لها.