الأمم المتحدة: انخفاض حاد للتلوث في العالم في ظل إجراءات الإغلاق الناجمة عن جائحة كوفيد

قالت وكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إن العالم شهد انخفاضا حادا ولفترة وجيزة لانبعاثات ملوثة للهواء العام الماضي، في ظل إجراءات الإغلاق وقيود السفر التي فرضت بسبب جائحة كوفيدـ19.

وأصدرت المنظمة العالمية للارصاد الجوية أول نشرة تتعلق بجودة الهواء والمناخ اليوم الجمعة، قائلة إن الانخفاض كان ملحوظا بصفة خاصة في المناطق الحضرية، ولكنها حذرت من أن انخفاضات مستويات التلوث لم تكن منتظمة.

وقالت الوكالة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إن عديد المناطق من العالم أظهرت مستويات تلوث تجاوزت التوجيهات الخاصة بجودة الهواء، وإن بعض أنواع الملوثات ظهرت بمستويات أعلى.