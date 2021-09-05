تأخير جديد في تسليم طائرات بوينغ وسط خلاف مع هيئة السلامة الأمريكية

يُستبعد أن تُستأنف عمليات تسليم طائرات بوينغ من طراز "787 دريملاينر"، المعلّقة منذ أيار/مايو، قبل نهاية تشرين الأول/أكتوبر في ظل الخلافات مع هيئة السلامة الأمريكية، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وتم تعليق عمليات تسليم طائرات "دريملاينر" معظم أشهر العام الماضي، بما في ذلك بين تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وآذار/مارس، بعدما كشفت بوينغ عن أوجه خلل في التصنيع.

وأعلنت الشركة في تموز/يوليو أنها اكتشفت مشاكل إضافية في مقدّمة الطائرة وتعمل على إصلاحها.

وذكرت "وول ستريت جورنال" السبت أن بوينغ عقدت اجتماعا في آب/اغسطس مع مسؤولين في "إدارة الطيران الفدرالية" لكن الجانبين لم يتفقا على طريقة لضمان جودة طائرات "دريملاينر".

وأفادت إدارة الطيران الفدرالية في بيان لفرانس برس أنها "تتواصل مع بوينغ في وقت تعمل الشركة على عرض مدى إمكانية الوثوق بأسلوبها المقترح لفحص عدد من طائرات 787 التي لم تُسلّم بعد".

وتابعت "لن توافق إدارة الطيران الفدرالية على عمليات الفحص قبل نيلها رضا خبراء السلامة التابعين لنا".

بدورها، تعهّدت بوينغ مواصلة جهودها لاستئناف عمليات التسليم.

وقالت في بيان "بينما يؤثر هذا العمل على عملياتنا في الأمد القريب، إلا أنه مسار التحرّك الصحيح وسنواصل استغراق الوقت اللازم لضمان استيفائنا أعلى المعايير".

وتأتي المشكلة الأخيرة التي ظهرت في طائرات 787 ذات الممرين والمعروفة بـ"دريملاينر"، بعد مجموعة أعطال في طائرات الشركة الأكثر مبيعا وخصوصا "737 ماكس"، إذ تحطّمت طائرتان من هذا الطراز عامي 2018 و2019 في حادثين أسفرا عن مقتل 346 شخصا وتسببا بوقف تشغيل الطائرة لمدة 20 شهرا.