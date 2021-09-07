الملا محمد حسن أخوند رئيسا لحكومة طالبان الجديدة وعبد الغني برادر نائبا له

أعلن متحدث باسم حركة طالبان الأفغانية الثلاثاء أن محمد حسن سيترأس حكومة طالبان الجديدة التي من المنتظر أن يعلن عنها في الساعات المقبلة. كما كشفت حركة طالبان عن تشكيلة حكومتها الجديدة التي سيترأسها الملا محمد حسن اخوند، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من توليها الحكم في

أفغانستان.

وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحفي إن المؤسس المشارك لطالبان عبد الغني برادر سيكون نائبا لرئيس الحكومة.

ويحظى برادر باحترام مختلف الفصائل في طالبان، وترأس خصوصا المفاوضات في الدوحة مع الاميركيين والتي أدت إلى انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

وضمن التعيينات التي أعلنت مساء الثلاثاء، سيتولى الملا يعقوب نجل الملا عمر وزارة الدفاع، فيما يتولى سراج الدين حقاني زعيم شبكة حقاني وزارة الداخلية.

وعين أمير خان متقي الذي مثل طالبان في مفاوضات الدوحة وزيرا للخارجية.

وأكد مجاهد أن "الحكومة غير مكتملة"، لافتا إلى أن الحركة التي وعدت بحكومة "جامعة" ستحاول "ضم أشخاص آخرين من مناطق أخرى في البلاد" إلى الحكومة.

وبعد إعلان تشكيلة الحكومة، طلب زعيم طالبان من الحكومة الجديدة التمسك بتطبيق الشريعة، وذلك في أول موقف له منذ تولي الحركة السلطة في أفغانستان.

وقال الملا هبة الله أخوند زاده في بيان بالانجليزية "أؤكد لجميع المواطنين أن الحكام سيبذلون كل ما في وسعهم للتمسك بالشريعة الإسلامية في البلاد".

ويرصد المجتمع الدولي سلوك طالبان التي عادت إلى السلطة بعد عشرين عاما من إطاحة نظامها السابق، منبها إلى أنه سيحكم على أفعالها.

وفي مؤشر إلى الخشية من عدم احترام الحركة لوعودها باحترام حقوق النساء، شهدت كابول في الأيام الأخيرة تظاهرات نسائية نظمتها ناشطات انضم إليهن افغان آخرون نددوا بالقمع الذي تمارسه الحركة في وادي بانشير، حيث آخر جيب للمقاومة المسلحة.

وفي هذا الشأن، قال المتحدث الثلاثاء إن منطقة بانشير "آمنة جدا الآن ولا حرب فيها".

وسئل عن تظاهرات السبت التي فرقتها طالبان بالقوة أحيانا، فأكد أن مقاتلي الحركة "لم يتم تدريبهم بعد" على التعامل مع التظاهرات، داعيا المتظاهرين إلى ابلاغ السلطات باي تحرك قبل 24 ساعة.