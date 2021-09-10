فيديو | العشرات يتظاهرون أمام المسجد الأقصى دعماً للأسرى الفلسطينيين

تظاهر عشرات الفلسطينيين أمام المسجد الأقصى، اليوم، الجمعة، دعماً للفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية والستة الذين فروا بداية الأسبوع من سجن جلبوع الإسرائيلي.

والأربعاء اندلعت نيران في عدّة سجون إسرائيلية بالتوازي مع عملية أمنية بدأتها السلطات الإسرائيلية بهدف العثور على الفارين الذي خرجوا من سجن جلبوع عبر نفق حفروه.

وكانت النيران اشتعلت بعدما بدأت السلطات الإسرائيلية إجراءات لنقل بعض المعتقلين.

ودعت مجموعة تمثل المعتقلين من جميع الفصائل الفلسطينية السجناء إلى مقاومة نقلهم إلى منشآت أخرى واضرام النيران في سجونهم إذا حاولت السلطات نقلهم بالقوة. وهددت المجموعة بإضراب واسع النطاق عن الطعام.

وعلى إثر التصعيد أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية إلغاء زيارات أهالي المعتقلين الفلسطينيين خلال الفترة الممتدة بين 12 و14 أيلول/سبتمبر الجاري.

وفي شرقي القدس، استخدمت القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين فلسطينيين احتشدوا عند بوابة دمشق، مدخل المدينة القديمة الأربعاء الفائت.

وفجر الجمعة أوقف الجيش الاسرائيلي ثلاثة أشقاء لأحد الأسرى الفارين من بلدته عرابة القريبة من جنين في الضفة الغربية المحتلة، على ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.

وقال النادي في بيان "اعتقل الجيش كل من رائد ومحمد وشقيقتهما باسمة، اشقاء المعتقل الفار محمود العارضة" الذي كان يمضي حكما بالسجن مدى الحياة قضى منهم 26 عاماً قبل هروبه فجر الإثنين الماضي.