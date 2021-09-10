رونالدو من تدريبات مان يونايتد قبل العودة: "أنا لست في إجازة هنا"

يستعد كريستيانو رونالدو للعودة مجدداً إلى ملعب أولد ترافورد لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، وعن العودة قال رونالدو إنه ليس في "إجازة" هنا، وإنه "جاهز" ويعتقد أنه "سيكون شيئاً كبيراً".

دفع يونايتد مبدئياً 17.74 مليون دولار أمريكي للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 36 عاما من يوفنتوس، بعد عقد من مغادرته النادي للانضمام إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

وقع رونالدو عقدًا لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام آخر.

في فترته الأولى مع "الشياطين الحمر" من 2003 إلى 2009، فاز رونالدو بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، وكأس الدوري الإنجليزي مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس العالم للأندية.