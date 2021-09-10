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رياضة

رونالدو من تدريبات مان يونايتد قبل العودة: "أنا لست في إجازة هنا"

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بقلم:  يورونيوز
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كريستيانو رونالدو خلال جلسة تدريبية في أويراس، البرتغال، 30 أغسطس 2021
كريستيانو رونالدو خلال جلسة تدريبية في أويراس، البرتغال، 30 أغسطس 2021   -   حقوق النشر  AP Photo
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يستعد كريستيانو رونالدو للعودة مجدداً إلى ملعب أولد ترافورد لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، وعن العودة قال رونالدو إنه ليس في "إجازة" هنا، وإنه "جاهز" ويعتقد أنه "سيكون شيئاً كبيراً".

دفع يونايتد مبدئياً 17.74 مليون دولار أمريكي للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 36 عاما من يوفنتوس، بعد عقد من مغادرته النادي للانضمام إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

وقع رونالدو عقدًا لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام آخر.

في فترته الأولى مع "الشياطين الحمر" من 2003 إلى 2009، فاز رونالدو بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، وكأس الدوري الإنجليزي مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس العالم للأندية.

المصادر الإضافية • أ ف ب