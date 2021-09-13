حفل خطوبة رياض محرز على عارضة أزياء بريطانية يشغل رواد مواقع التواصل فما السبب؟

انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صور من حفل خطوبة اللاعب الدولي الجزائري، رياض محرز، من عارضة الأزياء البريطانية، تايلور وارد، أمس الأحد.

وحضر الحفل أقارب اللاعب المحترف في صفوف نادي مانشستر سيتي ومجموعة من أصدقائه.

وقد هنأ بعض رواد التواصل النجم الجزائري، فيما انتقد البعض الآخر من فستان خطيبته الذي اعتبروه "غير محتشم".

نشر نور الدين زرقون صورا من حفل الخطوبة معلقا عليها: "صورة من حفل خطوبة رياض محرز وتايلور ألف مبروك".

وعلقت أخرى: "رياض محرز تزوج الستر حلو".

ويذكر أن محرز قدم لتايلور خاتم خطوبة تم تصميمه خصيصا لها، وبلغت قيمته حوالي 500 ألف دولار، وأعلنا خطوبتهما في يونيو الماضي.

ويلقب البعض عارضة الأزياء تايلور، البالغة من العمر 23 عاما، بالنسخة البريطانية من كيم كارداشيان، وهي ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور، المليونيرة داون وارد، والمهاجم الإنجليزي المحترف، أشلي وارد، الذي اعتزل عام 2005.

وكان محرز قد انفصل عن زوجته السابقة، البريطانية ذات الأصول الهندية، ريتا جوهال، في العام الماضي بعد علاقة استمرت لخمس سنوات وأنجبت له ابنتين.