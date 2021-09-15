بعد طول انتظار.."أفضل مطعم في العالم" لسنوات عدة يحصد نجمته الثالثة ضمن دليل "ميشلان"

نال مطعم "نوما" الشهير في كوبنهاغن ثالث نجومه عبر دليل "ميشلان"، وهو تقدير انتظره طويلا هذا الموقع الذي حاز سنوات عدة لقب أفضل مطعم في العالم كما يُصنف الطاهي المسؤول عنه رينيه ريدزيبي من بين أفضل طهاة العالم حاليا.

وبعدما احتفظ بتصنيف نجمتين على مدى اثني عشر عاما (2008-2020)، بات هذا المطعم الذي يُعد من الأشهر في أوروبا والعالم، ضمن قائمة جديدة تم الإعلان عنها الاثنين للمطاعم ذات تصنيف ثلاثة نجوم في إسكندنافيا، إلى جانب مطعم مايمو في العاصمة النروجية أوسلو.

وكتب دليل "ميشلان" في بيان أن مطعم "نوما" يشكل "واحة حضرية"، مشيرا إلى أن منحه تصنيف ثلاثة نجوم أتى تقديرا لــ"صلته القوية مع الطبيعة" و"مقاربته الشاملة التي يستخدم فيها مكونات موسمية غير اعتيادية في أطباق خلاقة ومعقدة".

ولفت دليل المطاعم الشهير إلى أن "نوما" "عاد أقوى" بعد جائحة كوفيد-19 التي أرغمته على إغلاق أبوابه أشهرا عدة.

وقد افتتح مطعم "نوما" أبوابه في وسط كوبنهاغن سنة 2003 قبل الانتقال إلى موقع بعيد قليلا عن مركز العاصمة الدنماركية سنة 2018.

وحاز "نوما" لقب أفضل مطعم في العالم أربع مرات (2010 و2011 و2012 و2014) بحسب تصنيف مجلة "ريستورنت". وحصد المركز الثاني عالميا سنة 2019. وقد شكّل عدم منحه تصنيف ثلاثة نجوم محط جدل في أوساط القطاع.